В этом году на цены и благосостояние повлияли санкции Запада. Тогда власти устроили внеочередную индексацию пенсий, зарплат, пособий и других социальных выплат. Семьи начали получать увеличенные детские пособия с 1 июня. Поэтому некоторые эксперты не уверены, что школьная выплата будет, ведь россияне и так получили надбавок от государства с полна. Другие же утверждают, что есть все предпосылки к её назначению в ближайшие дни.