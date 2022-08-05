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Андрей Травников: Новосибирский агрокомплекс наращивает темпы перевооружения

5 августа 09:56
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
Новосибирские предприятия наращивают объёмы и виды производимой сельскохозяйственной техники.

Оборудование, которое раньше покупали за рубежом, сегодня начинают производить и в нашем регионе. Образцы техники, биопрепаратов, семян, произведенных в Новосибирской области и других российских регионах, сегодня представлены на масштабной выставке, которая проходит в рамках «Дня поля-2022».

Губернатор Андрей Травников осмотрел сельскохозяйственную выставку, на которой в этом году свою продукцию демонстрировали около 90 предприятий и организаций. Многую технику можно было увидеть непосредственно в работе: участники мероприятия смогли оценить скорость и качество работы, функциональные особенности комбайнов, дискаторов и культиваторов почвы, ликвилайзеров, косилок, пресс-подборщиков.

Вопреки санкциям при финансовой поддержке со стороны Правительства Новосибирской области новосибирские сельхозпредприятия сохраняют темпы развития, внедрения новых технологий в производство, технического переоснащения. С начала года уже приобретено 1640 единиц сельхозтехники. Активно внедряют и цифровые технологии, покупают самую современную, актуальную технику с цифровыми системами управления. Это позволяет сократить срок полевых работ, снизить затраты на производство – а значит и себестоимость – продукции, повысить урожайность.

«Сегодня мы абсолютно уверены, что цифровизация, эффективность и прозрачность деятельности, применение современных технологий, взаимодействие с наукой – это те приоритеты, которые дают осязаемые результаты. Тот тренд, который мы взяли несколько лет назад – уделять внимание не только объёму производства и сохранению предприятий, но и повышению их самостоятельности за счёт роста производительности, эффективности — себя оправдал. В любой тяжелый год – вне зависимости от причины трудностей: будь то погода, капризы рынка или санкции – именно такая хорошая технологическая основа помогает нашим аграриям все эти трудности преодолеть и выйти даже с выигрышем, с прибылью», — подчеркнул губернатор.

Нынешний год поставил перед регионом, перед новосибирскими аграриями новую важную задачу – увеличение доли собственного производства. Всего за несколько месяцев не только местные машиностроители, но и предприятия другого профиля, в том числе некоторые сельхозпредприятия, оперативно освоили производство сельхозтехники, оборудования для животноводческих ферм, которое раньше закупали за рубежом.

Губернатор Андрей Травников также приветствовал участников и гостей традиционного межрегионального мероприятия «День поля — 2022» и вручил награды за высокие показатели в развитии агропромышленной сферы региона.

#Новости#Экономика
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