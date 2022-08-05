Андрей Травников: Новосибирский агрокомплекс наращивает темпы перевооружения

«Сегодня мы абсолютно уверены, что цифровизация, эффективность и прозрачность деятельности, применение современных технологий, взаимодействие с наукой – это те приоритеты, которые дают осязаемые результаты. Тот тренд, который мы взяли несколько лет назад – уделять внимание не только объёму производства и сохранению предприятий, но и повышению их самостоятельности за счёт роста производительности, эффективности — себя оправдал. В любой тяжелый год – вне зависимости от причины трудностей: будь то погода, капризы рынка или санкции – именно такая хорошая технологическая основа помогает нашим аграриям все эти трудности преодолеть и выйти даже с выигрышем, с прибылью», — подчеркнул губернатор.