Новосибирский врач создает петицию об отмене вызовов на дом после убийства коллеги

«Вызовы на дом - пережиток СССР. Считаю, их нужно отменить. Врачи ходят по подъездам, в которых валяются бутылки и шприцы. Однажды я убегала от наркомана на вызове. Эта услуга бесполезная. Сколько ещё врачей должны умереть, чтобы это осознали. В Москве уже давно так не работают. И все хорошо!», - высказалась на своей странице во «ВКонтакте» об убийстве коллеги на вызове врач Нагорская.