atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Склад с бумагой загорелся в Ленинском районе Новосибирска

5 августа 01:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В четверг, 4 августа в Новосибирске загорелся склад с бумагой на левом берегу. Площадь возгорания распространилась на 30 «квадратов». Сейчас огонь уже удалось потушить. Информацию подтвердили в ГУ МЧС.

Уточняется, что загорелось одноэтажное здание на улице Троллейная в Ленинском районе. Открытый огонь устранили за полчаса, а само возгорание – не уточняется.

После ликвидации открытого огня пожарные ещё некоторое время разбирали конструкции и проливали возможные очаги возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска соседи вытащили из горящей квартиры 4-летнего мальчика – они спустили его через балкон. Предварительная причина пожара – короткое замыкание к распределительной коробке. Мужчин, которые помогли спасти мальчика, хотят наградить.

Материалы по теме
Две женщины угорели при пожаре в частном доме под Новосибирском - это мог быть поджогПожар потушили на «Левобережном» мусорном полигоне под НовосибирскомПрокуратура начала проверку после гибели четырех человек на пожаре под Новосибирском
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52