Уехавшая из Новосибирска депутат Пирогова появилась в прямом эфире из Грузии

На прямой трансляции народная избранница поделилась, чем занимается в другой стране. В эфир она вышла вместе с депутатом Антоном Картавиным. По ее словам, сейчас она находится в Грузии. Уехала туда Пирогова не дожидаясь задержания и обысков.
Кроме того, депутат продолжает свою профессиональную деятельность. Ее помощники ведут прием, как и прежде.
Напомним, что 15 августа в суде пройдет рассмотрение административного дела о дискредитации ВС РФ. Народная избранница нелестно высказалась в адрес военных, выполняющих долг родине на Украине.