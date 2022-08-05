Уехавшая из Новосибирска депутат Пирогова появилась в прямом эфире из Грузии

На прямой трансляции народная избранница поделилась, чем занимается в другой стране. В эфир она вышла вместе с депутатом Антоном Картавиным. По ее словам, сейчас она находится в Грузии. Уехала туда Пирогова не дожидаясь задержания и обысков.