Жизненно необходимые лекарства для болеющих Паркинсоном исчезли из аптек Новосибирска

"По информации ГКУ НСО «Новосибоблфарм», для обеспечения льготных категорий жителей на складах находится более 1000 упаковок препаратов с международным непатентованным названием Леводопа отечественного производства. Также министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проводит мониторинг наличия в регионе лекарств с действующим веществом Леводопа. В настоящее время специалисты связываются с поставщиками лекарств и аптечными сетями для изучения ситуации".