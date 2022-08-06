Боксёр из Новосибирска попал в тайскую тюрьму, где за печенье тренировал заключенных

«У меня есть свой байк, причин воровать чужой у меня не было. В тот день я случайно встретился со знакомыми, они выпивали, а потом решили продолжить вечеринку в другом месте. Меня попросили забрать байк одного из знакомых с автомойки и приехать к ним — они сами уехали на машине. Когда пришёл на автомойку, понял, что ни один из работников не говорит по-русски, а я совсем не знаю английского. Кивнул на байк, который увидел: мол, его надо забрать? Сотрудник автомойки кивнул в ответ, я сел на байк и уехал к знакомым. На байке я приехал к знакомым: было темно, они не увидели, что я забрал с автомойки чужой», — рассказал сибиряк «КП-Новосибирск».