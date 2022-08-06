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Боксёр из Новосибирска попал в тайскую тюрьму, где за печенье тренировал заключенных

6 августа 04:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
37-летний житель Новосибирска по ошибке оказался в тайской тюрьме – он перепутал байки, и его обвинили в краже. Сейчас мужчина выживает в заключении уже три месяца.

Мужчина уехал на ПМЖ в Таиланд больше трех лет назад – до пандемии коронавируса. На Пхукете он остался, когда отменили рейсы в Россию. Там и произошла неприятная ситуация.

«У меня есть свой байк, причин воровать чужой у меня не было. В тот день я случайно встретился со знакомыми, они выпивали, а потом решили продолжить вечеринку в другом месте. Меня попросили забрать байк одного из знакомых с автомойки и приехать к ним — они сами уехали на машине. Когда пришёл на автомойку, понял, что ни один из работников не говорит по-русски, а я совсем не знаю английского. Кивнул на байк, который увидел: мол, его надо забрать? Сотрудник автомойки кивнул в ответ, я сел на байк и уехал к знакомым. На байке я приехал к знакомым: было темно, они не увидели, что я забрал с автомойки чужой», — рассказал сибиряк «КП-Новосибирск».

После этого к нему пришли полицейские, связали руки и ноги и затолкнули в багажник. После этого его отправили в тайскую тюрьму. Боксера в ней кормили плохо – рисом с водой. Пока новосибирец ждал помощи от консульства, выкручивался всеми возможными способами. Например, он начал учить заключенных боксу, а взамен брал вкусные печенья. Или обменивал одежду на еду.

Новосибирцу советовали признать вину, и он это сделал, только не полностью, а лишь за нарушение миграционного законодательства, так как находился в тюрьме и не мог продлить ковидный штамп. В краже байка он не признался. В настоящий момент спортсмен находится в тюрьме для тех, кого депортируют из страны.

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