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Руководителя строительной корпорации "Елка" арестовали в Новосибирске

6 августа 10:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Центральный суд Новосибирска принял решение о заключении под стражу председателя совета директоров корпорации "Елка" Кирилла Ивантеева. Его подозревают в мошенничестве

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО до 1 октября 2022 года председателя совета директоров строительной корпорации "Елка" Кирилла Ивантеева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Дело не связано со строительными проектами корпорации, речь идет о сделках на рынке аренды недвижимости, датированных 2014 годом, пишет "Континент Сибирь" со ссылкой на источник внутри корпорации.

Кирилл Ивантеев проходит по тому же делу, что и арестованный 4 августа бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы Александр Захарьян.

По данным Rusprofile, Кирилл Ивантеев является соучредителем ООО «Дни. Коммерческое управление» (специализация — сдача в аренду имущества), заказчиком которого являлось ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Минтруда и соцзащиты РФ. Это учреждение занимается вопросами установления факта инвалидности, выявления потребности инвалидов в различных видах социальной защиты, разработкой программ реабилитации и т.д.

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#Новости#Строительство#Арест#Мошенничество#Криминал
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