Руководителя строительной корпорации "Елка" арестовали в Новосибирске

По данным Rusprofile, Кирилл Ивантеев является соучредителем ООО «Дни. Коммерческое управление» (специализация — сдача в аренду имущества), заказчиком которого являлось ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Минтруда и соцзащиты РФ. Это учреждение занимается вопросами установления факта инвалидности, выявления потребности инвалидов в различных видах социальной защиты, разработкой программ реабилитации и т.д.