«Ситуация кошмарная»: поселку Ложок под Новосибирском не хватает воды

Кроме исторической части индивидуальной застройки, в состав поселка Ложок Барышевского сельсовета входят ЖК «Да Винчи» и КП «Горки Академпарка» с малоэтажной застройкой и квартал «Семейная сказка», где выделяли землю для индивидуального строительства многодетным семьям. Серьезные перебои с водой сейчас испытывают несколько тысяч человек. В ближайшие годы здесь должны ввести в эксплуатацию ЖК «Тесла Парк» на 200 квартир, проект которого застройщик позиционирует, как лучший в России. Несколько 4-этажных домов должны завершить в рамках строительства четверой очереди ЖК «Да Винчи». Кроме того, недавно с помпой, в присутствии двух вице-губернаторов, дали старт строительству так называемого «Кампуса Академпарка» — производственной площадки для инновационных компаний.