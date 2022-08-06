«Ситуация кошмарная»: поселку Ложок под Новосибирском не хватает воды

Posted 6 августа 2022, 08:59
Published 6 августа 2022, 08:59
Modified 6 мая 2024, 08:41
Updated 6 мая 2024, 08:41
В поселке Ложок под Новосибирском ухудшается ситуация с водоснабжением. Воды не хватает на элементарные бытовые нужды.
«В среду вода исчезла в 23 часа, в четверг в 22, вчера воду отключили в 6 вечера, а сегодня (суббота, 6 августа, прим. ред.) краны пересохли уже в три часа дня. Воду включают только утром на следующий день. Нам говорят, мол, в скважинах мало воды и на всех не хватает. Но рядом с нами продолжают строить десятки новых 4-этажных домов. Учитывая их ввод в эксплуатацию, ситуация в будущем выглядит просто кошмарной», — сообщила редакции жительница «Горок Академпарка» Анна Чалдина.
Ранее в поселке на несколько дней ограничивали подачу воды по графику, теперь же отключения стали непредсказуемыми. Как пояснили в МУП «Ложок», организации, которая обеспечивает водоснабжение поселка, в двух скважинах, из которых качают воду, «упал дебет». Объема, который дают насосы, попросту не хватает для постоянной подачи в дома. Автоматика останавливает насосы, когда запас в резервуарах станции водоподготовки падает до 20%.
«Сейчас никакого плана по срокам и разрешению ситуации нет. Наши инженеры пытаются найти решение по строительству новых скважин. Сколько на это уйдет времени, никто не знает», — сообщили в диспетчерской МУП.
Жители поселка отправили десятки электронных обращений на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и в другие инстанции. Однако внятных ответов от чиновников так и не получили. Сейчас люди обсуждают возможность подачи коллективного обращения в региональную прокуратуру. Стоит заметить, что ранее о подобных намерениях говорили и в управляющей компании «ЖКУ ННЦ».
«По факту предоставления МУП „Ложок“ коммунального ресурса с перерывами, превышающими установленную продолжительность, ФГБУ „ЖКУ ННЦ“ намерено направить обращение в прокуратуру Новосибирской области с требованием обязать МУП „Ложок“ обеспечить бесперебойное водоснабжение в многоквартирных домах, расположенных в п. Ложок», — говорится в документе за подписью исполняющего обязанности директора «ЖКУ ННЦ» Валерия Кисса (есть в распоряжении редакции).
«Чтобы упал суточный дебет скважины, это либо геология нарушилась и это ЧС, либо кто-то изначально для получения разрешения на строительство подтасовал результаты скважины», — считает житель поселка Алексей Чарушин.
На мысль о возможных махинациях наталкивает то, что в ответе администрации Новосибирского района на обращение жителей (есть в распоряжении редакции) сказано: «На сегодняшний день мощность существующих водозаборных сооружений, включая станцию водоподготовки, рассчитана на существующую жилую застройку… Новые ближайшие жилые комплексы не планируется подключать к действующим объектам водоснабжения».
Корреспондент Atas.info позвонил в отдел продаж строящегося жилого комплекса «Тесла Парк», границы которого начинаются в нескольких десятках метров от «Горок Академпарка», и представившись потенциальным покупателем, выразил обеспокоенность сообщениями о перебоях с водой. Менеджер ответила, что ни о каких проблемах с водой не слышала. По словам собеседника, в комплексе не предусмотрено собственного источника водоснабжения и дома будут подключены к «централизованной системе».
Кроме исторической части индивидуальной застройки, в состав поселка Ложок Барышевского сельсовета входят ЖК «Да Винчи» и КП «Горки Академпарка» с малоэтажной застройкой и квартал «Семейная сказка», где выделяли землю для индивидуального строительства многодетным семьям. Серьезные перебои с водой сейчас испытывают несколько тысяч человек. В ближайшие годы здесь должны ввести в эксплуатацию ЖК «Тесла Парк» на 200 квартир, проект которого застройщик позиционирует, как лучший в России. Несколько 4-этажных домов должны завершить в рамках строительства четверой очереди ЖК «Да Винчи». Кроме того, недавно с помпой, в присутствии двух вице-губернаторов, дали старт строительству так называемого «Кампуса Академпарка» — производственной площадки для инновационных компаний.
Земли Барышевского сельсовета в рамках проекта развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», рассматриваются, как «ось рекреации», где запланировано строительство жилья, культурных и социальных объектов для сотрудников НИИ и инновационных компаний.
Поселок Ложок указан в качестве единственного проекта комплексной малоэтажной застройки, который упомянут на сайте «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Структура была создана постановлением региональной администрации в 2009 году, его учредителем является министерство строительства Новосибирской области.
Ранее жители «Горок Академпарка» выкладывали в соцсети видеоролик, где показывали ужасное состояние дороги, которая связывает Академгородок и поселок Ложок.