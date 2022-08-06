Сроки сбора орехов и ягод установили в Минприроды Новосибирской области

Исполняющий обязанности руководителя Министерства экологии и природных ресурсов Новосибирской области Алексей Севастьянов подписал приказ, согласного которому в регионе установлены фиксированные сроки сбора некоторых видов дикоросов. Как подчеркивают в ведомстве, решение принято "с целью исключения причинения вреда лесным насаждениям и истощения имеющихся лесных ресурсов".
С 19 августа можно начинать сбор брусники. Сбор кедровых орехов разрешен с 26 августа. Шишковать можно во всех лесах, за исключением лесосеменных площадок. С 9 сентября на промысел могут выходить сборщики брусники.
С 10 августа лесники начнут патрулирование мест массового произрастания этих дикоросов, чтобы исключить их преждевременный сбор, отметили в Минприроды.