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Сроки сбора орехов и ягод установили в Минприроды Новосибирской области

6 августа 08:15
Фото: Артем Шершнев
В региональном правительстве определили, в какие даты можно вести сбор некоторых дикоросов. Ограничения касаются нескольких особо ценных видов

Исполняющий обязанности руководителя Министерства экологии и природных ресурсов Новосибирской области Алексей Севастьянов подписал приказ, согласного которому в регионе установлены фиксированные сроки сбора некоторых видов дикоросов. Как подчеркивают в ведомстве, решение принято "с целью исключения причинения вреда лесным насаждениям и истощения имеющихся лесных ресурсов".

С 19 августа можно начинать сбор брусники. Сбор кедровых орехов разрешен с 26 августа. Шишковать можно во всех лесах, за исключением лесосеменных площадок. С 9 сентября на промысел могут выходить сборщики брусники.

С 10 августа лесники начнут патрулирование мест массового произрастания этих дикоросов, чтобы исключить их преждевременный сбор, отметили в Минприроды.

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#Новости#Природа#Лес#Новосибирская область#Экология
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