Свадебная карусель появится в Новосибирске – молодожёны могут устроить фотосессии

«Свадебную карусель» уже начали устанавливать. Эта композиция отлично впишется в формат других аттракционов. Владельцы конструкции предполагают, что карусель станет местной достопримечательностью.
Фишка в том, что на аттракционе можно делать фотосессии. Такой формат подойдет и молодоженам, снимки которых точно попадут в рекомендации.
«Мы ещё только начали устанавливать конструкцию, а у нас уже попросились на фотосессию несколько пар молодожёнов. Надеемся, в дальнейшем объект станет местной достопримечательностью»,