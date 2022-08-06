В Новосибирской области поезд врезался в убиравший сошедшие с путей вагоны кран

На станции Барабинск в Новосибирской области в субботу, 6 августа, около 13:30 местного времени произошло столкновение поезда с железнодорожным краном. В момент аварии кран восстановительного поезда поднимал вагоны с углем, которые сошли с рельсов несколькими часами ранее.