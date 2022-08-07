Первые строчки появились в лесах Новосибирской области

«Пик строчков приходится на август, начало осени. Но их немного ещё, но встретить можно. Их легко спутать со сморчками – одинаковые складки на шляпке и яркие цвета. Строчки опаснее», - сказал Atas.info опытный грибник Роман Морозов.
Собеседник отметил, что сырыми строчки кушать смертельно опасно. Им нужна особая обработка, иногда даже отваривание и подсушка не помогают избавить от токсинов.
«Легко можно отравиться и умереть. Если сушка, то на очень долгий срок, если отваривать, то несколько раз. С теми же сморчками куда проще. Но именно за такую возню строчки ценят гурманы, ведь как ни как они вкусные», - пояснил любитель тихой охоты.
Строчки растут в основном в сосновых лесах. Можно найти на гнилых пнях и возле таких деревьев.