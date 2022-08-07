Первые строчки появились в лесах Новосибирской области

«Легко можно отравиться и умереть. Если сушка, то на очень долгий срок, если отваривать, то несколько раз. С теми же сморчками куда проще. Но именно за такую возню строчки ценят гурманы, ведь как ни как они вкусные», - пояснил любитель тихой охоты.