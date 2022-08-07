В Новосибирске жители ЖК на Петухова пожаловались на скопление алкоголиков

Со слов жильцов новостройки, некие люди вечерами заполоняют беседки во дворах и превращают их в бары. А утром, выйдя из дома, нельзя не наткнуться на бутылки и окурки.
«Мы переехали сюда недавно, и было так чисто и уютно. Поначалу так и было. Хуже всего летом, жара позволяет им сидеть до утра и галдеть. Песни поют, водку и пиво пью. Днем бывает даже детей выгоняют с площадки, якобы это их место», - пожаловалась местная жительница Наталья.
Другая сибирячка Виктория рассказала, что как-то замечала из окна мужчин, справляющих в кустах нужду. При этом эти хулиганы никому в жилмассиве не знакомы.
«Они точно не местные. Большинство иностранцы, вот они то превратили наш дом в Хилокский рынок. Все тропинки в окурках, а детские горки забиты бутылками. Утром просто видим некоторых спящими на лавочках, а днем они опохмеляются дальше. Ну вот кого на них вызывать…?», - поделилась девушка.
При этом среди местных жителей нашли те, кто старается не обращать внимание на контингент. Они признаются сами себе, что подобные люди появляются в ЖК по естественным причинам. А именно из-за низкой стоимости жилья. К тому же, так живут не только на Петухова.