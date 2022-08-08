Две семьи на Renault слетели в кювет из-за водителя Honda под Новосибирском

«В «Рено» были две семьи с двумя детьми. Так, как были пристёгнуты ремнями спаслись, но получили травмы. Им оказали первую помощь мимо проезжавшие водители, вызвали скорую на место», - рассказала очевидица в группе «АСТ-54».