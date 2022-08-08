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Две семьи на Renault слетели в кювет из-за водителя Honda под Новосибирском

8 августа 05:04
Фото: АСТ-54
Автоледи на Honda врезалась в седан Renault Logan, и он слетел в кювет в Новосибирской области 7 августа. Там находились две семьи с детьми, говорят свидетели ДТП.

Авария произошла недалеко от города Искитима. Женщина за рулем «Хонды» засмотрелась в телефон и протаранила «Рено». Иномарка вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась.

«В «Рено» были две семьи с двумя детьми. Так, как были пристёгнуты ремнями спаслись, но получили травмы. Им оказали первую помощь мимо проезжавшие водители, вызвали скорую на место», - рассказала очевидица в группе «АСТ-54».

Фото: АСТ-54

Редакции Atas.info пока не прокомментировали обстоятельства ДТП. Сейчас подробности выясняют.

Обновлено: по информации ГИБДД Новосибирской области, столкновение произошло с автомобилем Kia rio.

"В результате происшествия пострадали пассажиры автомобиля renault logan: женщина 1987 года рождения, мужчина 1971 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Обстоятельства уточняются", - отметила Atas.info пресс-секретарь ведомства Ирина Кетова.

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