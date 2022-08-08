КМСП: Для производственных МСП станут доступны льготные инвесткредиты по ставке 3-4,5

Кроме того, Решетников сообщил о реализации других программ помощи малому и среднему бизнесу. Интерес коммерсантов к кредитам по программе в рамках нацпроекта МСП остается высоким. Куратором проекта числится первый вице-премьер Андрей Белоусов. После донастройки программы расширился доступ к льготному финансированию малых и микропредприятий. Так, в 2022 году удалось заключить порядка 18 000 кредитных договоров на сумму свыше 170 миллиардов рублей, что на 3000 больше, чем за весь минувший год.