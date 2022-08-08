Орангутан Бату отмечает 23-й день рождения в Новосибирском зоопарке

Ещё детенышем Бату привезли в наш зоопарк в 2008 году из Европы. Он сразу покорил посетителей и стал им любимчиком. Многие его фотографировали и прикармливали, а для этого он сам придумал «удочку» для улова гостинцев.
«Бату придумал спускать с верхней полки клетки людям веревки, на которые должны привязывать еду. Потом он их вытягивал и забирал себе угощения. Такие «удочки» он даже прятал от охраны», - пишут новосибирцы «ВКонтакте».
Постояльцы зверинца отмечают, что орангутан очень умный и смекалистый. Он быстро учится, любит наблюдать за людьми и другими животными. Его любознательность подкупает всех гостей.
«С утра мы приготовили для Бату разукрашенную подарочную коробочку. С его изображением, с поцелуйчиками. Написали поздравления. А там лежали свежие фрукты, его любимые. Когда они проснулись с Мишель, получили подарок. Порадовались и поделили угощения между собой», - рассказал Atas.info о том, как отмечали день рождения орангутана представитель Новосибирского зоопарка Павел Горбенко.
Сотрудник добавил, что на каждые именины животных проводятся показательные кормления. Для зверят делают праздничные коробочки или конструкции в их честь.
Напомним, в этом году орангутан Бату претендовал на звание талисмана новогодней столицы России – Новосибирска. Несколько дней он лидировал по голосам, но конкурс завершили раньше срока без победителей.