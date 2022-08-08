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Украинская певица Ани Лорак отменила концерт в Новосибирске

8 августа 09:43
Фото: www.anilorak.ua
Известная певица родом из Украины Ани Лорак отказалась от гастролей в России. Поэтому осенью она не выступит для жителей Новосибирска.

Судя по данным с сайта kassy.ru, концерт Лорак в столице Сибири должен был состояться 25 ноября 2022 в ДК Железнодорожников. Сейчас купить на него билеты невозможно.

На странице указано, что концерт отменен. Всех поклонников просят оформить возврат средств. Это может означать, что его даже не будут переносить.

По каким именно причинам Ани Лорак не приедет в Новосибирск не уточняется. Фанаты надеются, что это не связано с политикой, может с новой волной COVID-19. Но на официальном сайте звезды другие данные.

Фото: Ани Лорак официальный сайт

Там указаны даты осенних гастролей по Европе. Весь октябрь, начало ноября она проведет Германии и будет выступать на зарубежных сценах за 149 Евро за билет.

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