Настоящий взрыв: молния ударила в многоэтажку на Забалуева в Новосибирске

Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. По словам горожан, удар молнии был похож на настоящий взрыв.
«На Забалуева, 92, молния ударила в дом»,
уточнили в публикации.
Судя по 2ГИС, по этому адресу располагается ЖК «Радуга Сибири». В комментариях новосибирцы начали шутить, что дом стал ясновидящим.
«Было ощущение, что что-то взорвалось», «Дом теперь ясновидящий», — прокомментировали новосибирцы.
Напомним, новосибирский Академгородок едва не ушел под воду из-за непогоды. Вечером, 7 августа, в городе разыгралась стихия, и улицы затопило дождем. Больше всего пострадал Советский район.