Новосибирец погиб под колёсами электрички – его смерть проверит СК

По сообщению очевидцев с места трагедии, все произошло утром рядом со станцией «Ипподром». Электричка двигалась в сторону Оби, и в один момент под ее колеса попал мужчина. От полученных травм он скончался, что подтвердили врачи скорой помощи. Движение поездов было на время затруднено.