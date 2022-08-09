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Новосибирец погиб под колёсами электрички – его смерть проверит СК

9 августа 07:27
Фото: АСТ-54
Во вторник, 9 августа на железной дороге произошло происшествие, где электричка сбила неизвестного мужчину. От полученных травм он погиб на месте. Движение поездов на время ЧП было затруднено. Информацию подтвердили в Восточном МСУТ СК России.

По сообщению очевидцев с места трагедии, все произошло утром рядом со станцией «Ипподром». Электричка двигалась в сторону Оби, и в один момент под ее колеса попал мужчина. От полученных травм он скончался, что подтвердили врачи скорой помощи. Движение поездов было на время затруднено.

«По факту смертельного травмирования мужчины на Западно-Сибирской железной дороге следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка», – сообщили в пресс-службе МСУТ СК РФ.

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#Новости#Транспорт
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