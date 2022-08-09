Закон «О рекламе» будет доработан до 13 августа

Кирьянов следит за тем, как развивается дискуссия, однако стоит на своем мнении. Он считает, что единый оператор не будет монополистом: рекламные компании смогут участвовать в торгах на установку рекламы и после этого эксплуатировать экраны. Единственная разница состоит в том, что распределение рекламных конструкций сможет осуществляться через «ресурс размещения информации». Доступ к нему будет бесплатным для рекламщиков.