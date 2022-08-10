Беспрецедентно большое количество: показатели строительства выросли в Новосибирске

И.о. министра сообщил, что на сегодняшний день с опережением графика выполняются планы по вводу жилья в эксплуатацию. За первые семь месяцев 2022 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1,179 млн кв. м жилья, что на 39,4% выше уровня 2021 года. «Перед нами стоит серьезная цель нацпроекта «Жилье и городская среда» – увеличить объёмы жилищного строительства. К 2030 году мы должны обеспечить ежегодный ввод не менее 2 млн 600 тыс. кв.м, что позволит улучшить жилищные условия около 70 тысяч семей, проживающих в регионе», – отметил Алексей Колмаков.