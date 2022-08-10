Глава «Авито» назвал поправки в закон «О рекламе» экономическим вандализмом

По мнению участников рынка классифайдов, закон является непродуманным, дублирующим действующее законодательство и разрушающим веру компаний, работающих в отрасли информационных технологий, в поддержку со стороны государства. Они уверены, что поправки приведут к откату технологий к началу века и оттоку ИТ-специалистов из России. Поправки были приняты в первом чтении, но против них уже выступили Федеральная антимонопольная служба, Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития, «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы, к ним присоединились АНО «Цифровая экономика», Сбер, «Яндекс» и почти все игроки рынка, сообщает inkazan.ru.