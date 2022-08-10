Уборочная кампания в Новосибирской области идёт высокими темпами

Всего сельхозтруженикам области предстоит в этом году убрать урожай зерновых и зернобобовых культур с площади 1,5 млн гектаров, технических культур – с 354 тысяч га, овощей и картофеля – с более чем 4 тысяч га. Напомним, что в ходе посевной кампании 2022 года площади ярового сева в Новосибирской области увеличены на 108 тысяч гектаров относительно уровня прошлого года, а общая посевная площадь в результате возросла на 84 тысячи га – до 2 миллионов 390 тысяч гектаров. Это гораздо больший прирост, чем планировалось до начала посевной кампании.