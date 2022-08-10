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Заслуженного артиста России Бурханова уволили из Новосибирской консерватории

10 августа 08:43
Фото: Новосибирская консерватория/ВК группа
Профессор Аркадий Бурханов подал иск в суд после увольнения из консерватории им. М.И. Глинки в Новосибирске. Он требует 300 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.

Заслуженного артиста России уволили из Новосибирской консерватории летом 2022 года. С ним не стали продлевать контракт, хотя до этого он проработал в должности профессора по классу гитары свыше 36 лет, пишет «Прецедент».

Отмечается, что ещё весной Ученый совет рекомендовал Бурханова на пост профессора кафедры народных инструментов. А уже в июне было принято обратное решение, и его просто уволили из учреждения.

Уже экс-профессор консерватории обратился с иском в суд. Он потребовал 300 000 рублей за потерю зарплаты и причинённый вред.

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