Заслуженного артиста России Бурханова уволили из Новосибирской консерватории

Заслуженного артиста России уволили из Новосибирской консерватории летом 2022 года. С ним не стали продлевать контракт, хотя до этого он проработал в должности профессора по классу гитары свыше 36 лет, пишет «Прецедент».
Отмечается, что ещё весной Ученый совет рекомендовал Бурханова на пост профессора кафедры народных инструментов. А уже в июне было принято обратное решение, и его просто уволили из учреждения.
Уже экс-профессор консерватории обратился с иском в суд. Он потребовал 300 000 рублей за потерю зарплаты и причинённый вред.