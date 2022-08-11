«20 главных событий России за 20 лет»: социальные драйверы в России

Так будущие и молодые родители могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки. Все начинается с постановки на учет в женской консультации. Будущие мамы, вставшие на учет в ранние сроки и находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают выплаты в размере 50% прожиточного минимума. В среднем по стране это около 6 350 руб. Следом «идет» пособие по беременности и родам, которые принято называть «декретные». Они рассчитывается по специальной формуле. Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. В 2021 году минимальная сумма составляла 58 878 рублей. Кроме того, предусмотрено единовременное пособие при рождении ребенка — 18 886,32 рублей. Если рождается двойня и т. д., пособие выплачивается на каждого ребенка. После рождения малыша так же выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — в размере 40% среднего заработка.