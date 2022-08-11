Новосибирец не сдавался до конца: в холодной воде у него занемели ноги, но он продолжал тащить женщину на берег. Силы уже покидали героя, а на помощь прибыли сотрудники МЧС, которые помогли избежать двойной трагедии.
Мужчина уже на берегу отказался от медицинской помощи. Он ушел, не оставив контактов. Однако МЧС хочет наградить парня за героический поступок.
Напомним, о произошедшем рассказали в службе МАСС. По их данным, сибирячка 1988 года рождения упала в Обь. Ее бросился спасать парень 2001 года рождения.