Публичная кадастровая карта и ее использование

Все сведения, которые содержатся в открытом доступе, предоставляются гражданам на безвозмездной основе, соответственно, платить ничего не нужно. Бесплатно выдается и выписка, но чтобы ее получить, необходима регистрация через портал Госуслуг. Данные публичной кадастровой карты разбиты по регионам, что позволяет с легкостью находить необходимую информацию, не потратив на это много времени. Например, на странице https://roskarta.com/map/novosibirskaya-oblast информация об объектах недвижимости Новосибирской области. Точно также можно найти данные о любом объекте недвижимости вне зависимости от региона, в котором он расположен.