Эдуард Давыдов: Запуск «Крымского титана» — ключевой проект

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) по решению федерального правительства берет на себя обеспечение технической, технологической, финансовой поддержки предприятия.
Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов подчеркнул, что данный проект стал для компании особенно значимым, пишет mkset.ru. В компании давно занимаются вопросами производства диоксида титана. В прошлом году здесь подписали соглашение с Казахстаном. В его рамках начали реализацию проекта по созданию химического кластера для комплексной переработки титан-цирконовых месторождений в необходимые рынку высокотехнологичные хлорорганические и неорганические продукты. БСК располагает значительными научно-техническими разработками в плане технологий производства.
Сформирован план на пять лет для успешного развития компании, который предполагает повышение производства диоксида титана до 120 тысяч тонн в год. Это поможет полностью закрыть потребности рынка в России. Следует отметить, что данное химическое соединение востребовано в лакокрасочной промышленности, при производстве пластмассы, бумаги и в других отраслях. В прошлом году порядка 70% диоксида титана привозили в РФ из ЕС и США. После введения санкций многие российские предприятия начали испытывать его нехватку.
По словам Эдуарда Давыдова, перезапуск производства «Крымского титана» в скором времени поможет устранить остро стоящий дефицит данного химического сырья.
По оценкам экспертов, продукция «Крымского титана» обеспечит российским краскам укрывистость. Так называют способность пигмента перекрывать цвет поверхности. Благодаря этому отечественные производители смогут наладить производство краски с высокими физико-химическими свойствами. Кроме того, собственное производство диоксида титана пигментного качества позволит наладить выпуск других продуктов. Среди них пигмент красный железоокисный марки К, различные сульфаты железа, купорос железный технический, кислота серная аккумуляторная, кислота серная техническая, фосфогипс, некоторые удобрения.