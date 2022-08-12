Эдуард Давыдов: Запуск «Крымского титана» — ключевой проект

Сформирован план на пять лет для успешного развития компании, который предполагает повышение производства диоксида титана до 120 тысяч тонн в год. Это поможет полностью закрыть потребности рынка в России. Следует отметить, что данное химическое соединение востребовано в лакокрасочной промышленности, при производстве пластмассы, бумаги и в других отраслях. В прошлом году порядка 70% диоксида титана привозили в РФ из ЕС и США. После введения санкций многие российские предприятия начали испытывать его нехватку.