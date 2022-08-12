Глава РЭО Буцаев: На Урале создадут 9 объектов обращения с ТКО на основе концессий

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, общая мощность новых объектов составит 2,1 миллиона тонн, а стоимость проектов оценивается в 30 миллиардов рублей. Он отметил, что это более 60% от всей необходимой инфраструктуры, которую требуется построить в УФО до 2030 года. Буцаев добавил, что в округе будут возведены предприятия для обработки более трех миллионов тонн отходов, из которых на вторсырье пойдет не менее 15%, и для утилизации около 1,2 миллиона тонн. Чтобы это реализовать, требуется около 50 миллиардов рублей, передает newsnn.ru.