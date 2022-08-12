Юбилей Искитим отпразднует с размахом в этом году. Местные жители уже давно скучали по главному торжеству, ведь последние два года всем приходилось соблюдать меры ограничения из-за пандемии. А это значит отменять значимые праздники или переносить их в оффлайн.