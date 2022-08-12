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Искитим День города 2022 концерты: где какие группы выступают 13 августа

12 августа 06:00
Фото: администрация Искитимского района
Афиша Дня города Искитима, 2022
День города Искитима отметят новосибирцы 13 августа 2022 года. Ему исполняется 305 лет со дня основания, и власти по этому случаю составили недельную программу празднования. Горожан и гостей райцентра ждут концерты именитых музыкальных групп, а также залпы салюта.

Расписание концертов в Искитиме – какие звезды приедут:

Юбилей Искитим отпразднует с размахом в этом году. Местные жители уже давно скучали по главному торжеству, ведь последние два года всем приходилось соблюдать меры ограничения из-за пандемии. А это значит отменять значимые праздники или переносить их в оффлайн.

Поздравить жителей Искитима с Днем рождения приедут из столицы Сибири известные группы «X+Files» и «Mens Band», исполняющая каверы на знаменитые поп-хиты. Они выступят в субботу, 13 августа, с 19:30 до 20:30 на главной сцене в центре города.

А главным хендлайнером Дня Искитима станет первый танцующий Диско-Хаус Оркестр «Offbeat Orchestra» из Москвы. Музыканты делают из своего концерта настоящее шоу в ретро стиле. Многие их ремиксы признаны лучшими на крупнейших музыкальных порталах США, Европы и РФ (BeatPort, Deezer, PromoDj). На сцену артисты выйдут в 21:30.

После выступления звезд в небе над Новосибирской областью зажгутся другие – речь о салюте в честь Дня Искитима. Залпы начнутся около 22:30.

Кто выступит в микрорайоне «Ложок» Искитима на День города:

На сцену у ДК «Октябрь» выйдет местная кавер-группа «Энергия». Начало концерта - 20:00.

После всех ждет красочный Open air «Giobal`ный отрыв» и фейерверк в 22:30.

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