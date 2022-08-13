11-километровая пробка парализовала движение на Бердском шоссе под Новосибирском

В пятницу, 12 августа, вечером автолюбители встали в огромной пробке на Бердском шоссе. На выезде из города движение было парализовано от Академгородка до Бердска, общая длина затора составляла около 6,5 километров. В обратном направлении затруднения движения наблюдались от улицы Верхней до моста через Бердь, длина этого участка составила около 4,5 километров.