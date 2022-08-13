С 10:00 до 19:00 на стадионах «Заря» и «Юбилейный» состоятся показательные тренировки по силовым видам спорта, а также будет игра в мини-футбол, волейбол, городки и веселые старты. В Городском музее около 12:00 откроется ярмарка, а чуть позже художественные выставки.