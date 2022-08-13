atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Искитим День города 2022 уточненная программа: полная афиша праздника 13 августа

13 августа 00:12
Фото: Крупский Александр / photogoroda.com/foto-68703-park-koroteevafontany
День города Искитима, программа, 2022
Новосибирцы на широкую ногу отметят 305-летие города Искитима 13 августа 2022 года. Его День рождения празднуют с начала недели, но самые бурные гуляния начнутся в эту субботу. Для читателей Atas.info публикует полную праздничную программу.

День города Искитима отметят с размахом в этом году впервые с начала пандемии коронавируса. Поэтому власти не пожалели устроить для гостей и жителей настоящее 7-дневное торжество с салютами, концертами, играми и состязаниями.

В рабочие дни горожане возлагали цветы к Мемориалу героев ВОВ, а также открывали памятные доски на фасадах школ в честь погибших участников спецоперации. Уже в главный день торжества, 13 августа, они смогут повеселиться и поздравить город с юбилеем.

С 10:00 до 19:00 на стадионах «Заря» и «Юбилейный» состоятся показательные тренировки по силовым видам спорта, а также будет игра в мини-футбол, волейбол, городки и веселые старты. В Городском музее около 12:00 откроется ярмарка, а чуть позже художественные выставки.

С детьми в этот день стоит посетить танцплощадку. С 12:00 там стартует фестиваль мороженного, потом начнутся интерактивные игры и кукольный спектакль «Маша и медведь». Также до позднего вечера на центральной аллее можно понаблюдать выставку кошек.

А на площадке у памятника И.В. Коротееву с 17:00 развернут целый детский городок. На сцене выступят местные танцоры и певцы, можно будет поучаствовать в фестивале красок, поесть сахарной ваты и поиграть в playstation 4 pro и VR.

Но главные торжественные события ожидают жителей Искитима в центре города на площади «Центральная». На большой сцене официально объявят о Дне города в 14:00, после всех пригласят на концерт местных коллективов. Самые грандиозные события ожидаются после 19:00 – смотрите программу ниже:

19:30 – 20:30 - Выступление кавер-групп «Mens Band» из Новосибирска, а также «X+Files» и Театр танца Сергея Булыгина.

21:30 - Хедлайнеры праздника Диско-Хаус Оркестр «Offbeat Orchestra» (г. Москва)

22:30 - Фейерверк

Микрорайон «Ложок»: в 20:00 - Выступление кавер-группы «Энергия» г. Искитим

21:00 - Open air «Giobal`ный отрыв»

22:30 - Праздничный фейерверк.

Материалы по теме
День города Новосибирска-онлайн: где можно посмотреть прямую трансляцию и фейерверк День города в Новосибирске завершился фестивалем фейерверковReflex, Цой и Хасанова: звёзды выступили на главной сцене Новосибирска в День городаНесколько сотен тысяч новосибирцев с размахом отметили День города Пробок из людей не будет: День города Новосибирска в 2023 году встретят у нового ЛДС
#Новости#Новосибирск#2022#День города#Салют#Концерты#Новосибирская область#Праздник#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52