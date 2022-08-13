Шквальный ветер и грозы обрушатся на Новосибирскую область 13 августа

Сильный ветер, достигающий в порывах 27 метров в секунду, грозовые ливни и град ожидаются в Новосибирской области на выходных 13 и 14 августа, сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС. При этом столбик термометра будет колебаться в районе отметки 22-25 градусов выше нулевой отметки.