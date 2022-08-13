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Шквальный ветер и грозы обрушатся на Новосибирскую область 13 августа

13 августа 02:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области
В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на регион непогоды

Сильный ветер, достигающий в порывах 27 метров в секунду, грозовые ливни и град ожидаются в Новосибирской области на выходных 13 и 14 августа, сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС. При этом столбик термометра будет колебаться в районе отметки 22-25 градусов выше нулевой отметки.

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Региональное управление МЧС разослало во все районы области штормовое предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Судоводителям-любителям рекомендовано воздержаться от выхода на воду, дачникам не советуют разводить огонь под открытым небом.

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