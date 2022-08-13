Свалка на Заельцовском кладбище возмутила новосибирцев

Житель Новосибирска Иван Еремин разместил в паблике АСТ-54 фотографии свалки на Заельцовском кладбище. "Ограды, надгробья, венки, всё в кучу…зрелище мерзкое конечно. Администрация совсем обнаглела, не думаю, что без их ведома такой вандальный бардак возник", - комментирует автор поста.