atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа 2022, 13:17

Published 13 августа 2022, 13:17

Modified 16 августа 2022, 22:36

Updated 16 августа 2022, 22:36

Улицы превратились в реки: Новосибирск снова затопило проливным дождем

13 августа 2022, 13:17
Центральные магистрали Новосибирска превратились в бурлящие реки после сильного ливня. Показываем, с чем пришлось столкнуться автомобилистам в субботу, 13 августа

Сильный ливень обрушился на Новосибирск в субботу, 13 августа. Городская ливневая канализация в очередной раз не справилась с объемом выпавших осадков. Машины буквально плыли по улицам, получая гидроудары и останавливаясь среди бурлящей воды. Пассажиры автобусов поджимали ноги, чтобы спастись от потока, который врывался в салон, а на стадионе "Спартак" из-за непогоды пришлось прервать футбольный матч "Новосибирск-М" – "Томь-М". Игру остановили на 21 минуте, матч будет заново переигран позже.

Мы собрали для вас это видео из съемок, которые очевидцы разгула стихии разместили в социальных сетях.

Смотрите также, что произошло в Академгородке, который попал под удар стихии 8 августа.

Материалы по теме
Автомобильную стоянку снова затопило после ливня в Новосибирске Ночной ливень затопил улицы в Новосибирске – фотографии с мест наводненияВ Новосибирске затопило пентхаусы элитной новостройки на берегу Оби
#Артем Шершнев#Город#Новости#Видео#Новосибирск#2022#Погода#Ливень#Потоп##2
Подпишитесь
Популярное