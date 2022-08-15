В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области сообщили порталу Om1.ru, что за 2021 год самый загрязненный воздух из-за выбросов зафиксирован в Новосибирске (42%), Искитимском районе (8,7%), Искитиме (7,4%), Коченёвском (4,3%), Куйбышевском (3,8%), Тогучинском (3,7%), Карасукском (3,1%) районах.
Количество выбросов в сравнении с 2020 годом увеличилось с 2207 до 2417 единиц. В остальных городах и районах количество выбросов в атмосферный воздух составляет менее 3% от региональных значений.