atas.info
ГлавноеВсе новости
Суд закрыл административное дело депутата Пироговой в Новосибирске

Суд закрыл административное дело депутата Пироговой в Новосибирске

15 августа, 19:16
Фото: Телеграм-канал "Коалиция 2020"
Центральный районный суд в Новосибирске прекратил производство по административному делу о дискредитации ВС РФ в отношении депутата Хельги Пироговой, которая сбежала из страны в Грузию. Информацию предоставили в пресс-службе регионального управления судебного департамента.

В постановлении суда указано, что административное дело было прекращено в связи с тем, что Пирогова уже проходит по идентичному, но по уголовной статье за распространение ложной информации о российской армии.

Напомним, что новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск после поста в своем аккаунте в «Твиттере» – она там раскритиковала то, что солдат богато хоронят после гибели на спецоперации в Украине. От возбуждения уголовного дела её это не спасло, поэтому она собрала свои вещи и сразу улетела в Грузию.

Материалы по теме
Полиция объявила в розыск депутата Пирогову из НовосибирскаУехавшая из Новосибирска депутат Пирогова появилась в прямом эфире из ГрузииДепутат из Новосибирска Пирогова раскритиковала власти из-за заболеваемости COVID-19
#Новости#Спецоперация#Суд#Военные#Александр Кондратьев#Криминал
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21