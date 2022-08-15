Суд закрыл административное дело депутата Пироговой в Новосибирске

Напомним, что новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск после поста в своем аккаунте в «Твиттере» – она там раскритиковала то, что солдат богато хоронят после гибели на спецоперации в Украине. От возбуждения уголовного дела её это не спасло, поэтому она собрала свои вещи и сразу улетела в Грузию.