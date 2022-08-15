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Танковый биатлон 2022 года: расписание гонок и страны участники

Танковый биатлон 2022 года: расписание гонок и страны участники

15 августа, 16:39
Фото: Минобороны России
Международные соревнования «Танковый биатлон» проходят с 13 по 27 августа уже в десятый раз на военном полигоне под Москвой. Расписание гонок на неделю и страны участники – в материале Atas.info.

Участие в необычном конкурсе будут принимать команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Они будут сражаться в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем.

В первый дивизион вошли 10 сборных: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан. Во втором дивизионе будут соревноваться сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.

Расписание «Танковый биатлон»-2022 с 15 по 21 августа

15 августа (понедельник)

13.00 - 14.00 – Открытие «АрМИ-2022» и конкурса «Танковый биатлон»

16.00 - 16.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 4 заезд (1 дивизион)

* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц

16 августа (вторник)

10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 5 заезд (1 дивизион)

* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц

17 августа (среда)

10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 4 заезд (2 дивизион)

* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц

18 августа (четверг)

10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 6 заезд (1 дивизион)

11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 5 заезд (2 дивизион)

* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц

19 августа (пятница)

10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 7 заезд (1 дивизион)

11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 6 заезд (2 дивизион)

* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц

20 августа (суббота)

10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 8 заезд (1 дивизион)

11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 7 заезд (2 дивизион)

* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц

21 августа (воскресенье)

10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 9 заезд (1 дивизион)

11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 8 заезд (2 дивизион)

12.00 - 12.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 9 заезд (2 дивизион)

* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц.

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