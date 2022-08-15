Участие в необычном конкурсе будут принимать команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Они будут сражаться в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем.
В первый дивизион вошли 10 сборных: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан. Во втором дивизионе будут соревноваться сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.
Расписание «Танковый биатлон»-2022 с 15 по 21 августа
15 августа (понедельник)
13.00 - 14.00 – Открытие «АрМИ-2022» и конкурса «Танковый биатлон»
16.00 - 16.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 4 заезд (1 дивизион)
* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц
16 августа (вторник)
10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 5 заезд (1 дивизион)
* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц
17 августа (среда)
10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 4 заезд (2 дивизион)
* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц
18 августа (четверг)
10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 6 заезд (1 дивизион)
11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 5 заезд (2 дивизион)
* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц
19 августа (пятница)
10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 7 заезд (1 дивизион)
11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 6 заезд (2 дивизион)
* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц
20 августа (суббота)
10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 8 заезд (1 дивизион)
11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 7 заезд (2 дивизион)
* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц
21 августа (воскресенье)
10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 9 заезд (1 дивизион)
11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 8 заезд (2 дивизион)
12.00 - 12.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 9 заезд (2 дивизион)
* в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц.