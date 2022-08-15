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Posted 15 августа 2022, 08:47

Published 15 августа 2022, 08:47

Modified 16 августа 2022, 22:36

Updated 16 августа 2022, 22:36

Вирусолог из Новосибирска Нетесов рассказал, насколько «дельтакрон» опасен для людей

15 августа 2022, 08:47
Сюжет
Коронавирус
Российские ученые обнаружили субвариант коронавируса «дельтакрон», который уже успел напугать людей. Вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов объяснил, что он не настолько опасен, а сейчас пока непонятно, смесь «омикрона» и «дельты» он или нет.

Научный работник считает, что пока не определена последовательность генома, гибрид двух штаммов это или нет – предстоит только изучить. В настоящее время этот субвариант должен быть интересен только ученым, а простым людям беспокоиться не о чем.

«Сейчас нет оснований, что случаи заболевания, вызванные им, будут протекать в тяжелой форме», - добавил Нетесов. Все больные перенесли вирус очень легко и даже не слегли в больницу, пишет «АиФ-Новосибирск».

Он отметил, что подобных субвариантов за все время пандемии было обнаружено несколько десятков или сотен, но они все были не опасны.

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