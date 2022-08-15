Научный работник считает, что пока не определена последовательность генома, гибрид двух штаммов это или нет – предстоит только изучить. В настоящее время этот субвариант должен быть интересен только ученым, а простым людям беспокоиться не о чем.
«Сейчас нет оснований, что случаи заболевания, вызванные им, будут протекать в тяжелой форме», - добавил Нетесов. Все больные перенесли вирус очень легко и даже не слегли в больницу, пишет «АиФ-Новосибирск».
Он отметил, что подобных субвариантов за все время пандемии было обнаружено несколько десятков или сотен, но они все были не опасны.