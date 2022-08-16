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Дзержинскую линию метро в Новосибирске хотят продлить за 26,7 млрд рублей

Дзержинскую линию метро в Новосибирске хотят продлить за 26,7 млрд рублей

16 августа, 17:54
Фото: Дмитрий Тростников
В Новосибирске планируют потратить 26,7 млрд рублей на строительство станций «Молодежная» и «Северная» на Дзержинской линии метро, а также на электродепо «Волочаевское». Информацию предоставили в пресс-центре мэрии города.

По планам муниципалитета на 2023 и 2024 годы предусмотрены расходы на строительство станции «Спортивная», а также корректировка сметной документации продления Дзержинской линии от станции «Золотая нива» до «Молодежной».

Мэрия Новосибирске планирует получить бюджетный кредит на развитие новосибирского метрополитена, а также найти финансирование на создание проекта.

Напомним, что депутат Государственной думы Ренат Сулейманов рассказывал Atas.info, что правительство РФ готово рассмотреть заявку от Новосибирска по строительству новых станций метро в кредит. В федеральном бюджете на инфраструктурные проекты есть 500 млрд рублей бюджетных кредитов – регион может взять их и потом вернуть – это без процентов или с минимальным процентом.

Сулейманов оценил тогда стоимость строительства двух станций на 26 млрд рублей, а также еще 6 млрд рублей потребуется для строительства второго метродепо из-за того, что старое перегружено.

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#Новости#Мэрия#Метро#Транспорт#Строительство#Александр Кондратьев
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