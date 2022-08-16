Напомним, что депутат Государственной думы Ренат Сулейманов рассказывал Atas.info, что правительство РФ готово рассмотреть заявку от Новосибирска по строительству новых станций метро в кредит. В федеральном бюджете на инфраструктурные проекты есть 500 млрд рублей бюджетных кредитов – регион может взять их и потом вернуть – это без процентов или с минимальным процентом.