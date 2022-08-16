Напомним, что прошлой осенью в поселке Рождественка Чановского района Новосибирской области были обнаружены тела женщины Анны и маленькой девочки с множеством ножевых ранений. Под подозрение сразу попал бывший супруг Анны, который и признался, что сначала узнал об изменах жены, она от него ушла к другому вместе с ребенком, а он спустя продолжительное время приехал пьяный к ним домой и убил, потому что она не захотела к нему вернуться, а новый мужчина был в это время на охоте.
Убийца нанес не менее 13 ударов ножом женщине и не менее семи дочери. Ребенок пытался оставить разъяренного отца, но не смог. Истекая кровью девочка кричала ему вслед «Папа, папа!», пишет «АиФ-Новосибирск».
Бегство преступника было недолгим – его задержали, а он сразу во всем сознался и дал явку с повинной.
Подсудимый утверждал, что якобы супруга ему сказала, что дочь не его и он не является ее биологическим отцом, поэтому он вспылил и применил в действие нож. Фигуранта приговорили к 18 годам колонии строгого режима – он должен выплатить 1 млн рублей сыну погибшей женщины.