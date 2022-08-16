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Кричала «Папа, папа»: убийцу бывшей жены и 8-летней дочери посадили на 18 лет в НСО

Кричала «Папа, папа»: убийцу бывшей жены и 8-летней дочери посадили на 18 лет в НСО

16 августа, 16:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирский областной суд приговорил Юрия Грязнова к 18 годам лишения свободы за убийство своей бывшей жены и 8-летней дочери ножом на почве ревности.

Напомним, что прошлой осенью в поселке Рождественка Чановского района Новосибирской области были обнаружены тела женщины Анны и маленькой девочки с множеством ножевых ранений. Под подозрение сразу попал бывший супруг Анны, который и признался, что сначала узнал об изменах жены, она от него ушла к другому вместе с ребенком, а он спустя продолжительное время приехал пьяный к ним домой и убил, потому что она не захотела к нему вернуться, а новый мужчина был в это время на охоте.

Убийца нанес не менее 13 ударов ножом женщине и не менее семи дочери. Ребенок пытался оставить разъяренного отца, но не смог. Истекая кровью девочка кричала ему вслед «Папа, папа!», пишет «АиФ-Новосибирск».

Бегство преступника было недолгим – его задержали, а он сразу во всем сознался и дал явку с повинной.

Подсудимый утверждал, что якобы супруга ему сказала, что дочь не его и он не является ее биологическим отцом, поэтому он вспылил и применил в действие нож. Фигуранта приговорили к 18 годам колонии строгого режима – он должен выплатить 1 млн рублей сыну погибшей женщины.

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