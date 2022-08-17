«Армия-2022» в Новосибирске: в минтрансе рассказали, как удобнее добраться до форума

«Армия-2022» пройдет в базе военного аэродрома Толмачево. Для гостей подготовили удобные способы проезда на форум. На маршруты даже дополнительно выведут 10 электричек. Они будут доезжать до остановки «Аэрофлот». На месте можно сориентироваться по указателям.