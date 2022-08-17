Воплощая мечты жителя современного дома, Брусника предлагает большой выбор нестандартных квартир. Они отличаются просторными террасами, окнами в пол с панорамным видом, отдельным входом. В комфортных двухэтажных апартаментах есть комнаты для стирки, два санузла, гардеробные. Здесь могут комфортно проживать и экстравагантная fashion-модель, и семья, и бизнесмен. Глубокое понимание интересов и предпочтений каждого клиента лежит в основе рекламной стратегии девелопера.