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Брусника и Инстинкт демонстрируют, как строить дома для разных стилей жизни

17 августа 08:56
Фото: Предоставлено компанией "Брусника"
Задача современного архитектора ‑ проектировать не форму и объем, а жизнь.
Брусника и Инстинкт дали старт новой рекламе. Ключевая концепция кампании заключена в ролике, снятом Ладо Кватанией – известным режиссером, создателем клипов для Хаски, "Ленинграда" и фильма «Казнь».

В центр внимания ставятся уникальность и персональные запросы каждого жителя будущего дома. Девелопер создает не типовые планировки при строительстве жилья, а стремится реализовать желание людей жить, как хочется, не втискиваясь в стандарты.

Компания разрабатывает и внедряет актуальные строительные сценарии и жизненно необходимый функционал. Она следует идее Колхаса о том, что главная задача современного архитектора ‑ проектировать не форму и объем, а жизнь.

Воплощая мечты жителя современного дома, Брусника предлагает большой выбор нестандартных квартир. Они отличаются просторными террасами, окнами в пол с панорамным видом, отдельным входом. В комфортных двухэтажных апартаментах есть комнаты для стирки, два санузла, гардеробные. Здесь могут комфортно проживать и экстравагантная fashion-модель, и семья, и бизнесмен. Глубокое понимание интересов и предпочтений каждого клиента лежит в основе рекламной стратегии девелопера.

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