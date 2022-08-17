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Двух работников «МТС» из Новосибирска будут судить за раскрытие телефонных разговоров

Двух работников «МТС» из Новосибирска будут судить за раскрытие телефонных разговоров

Вчера, 17:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Двоих молодых людей будут судить за нарушение тайны телефонных переговоров – они работали в «МТС» и сливали данные посторонним людям за деньги. Информацию предоставили в региональном Следственном комитете.

Следователи выяснили, что молодые люди в возрасте 23 и 20 лет работали в «МТС». К старшему из них однажды обратился неизвестный, который попросил предоставить ему сведения о переговорах за денежное вознаграждение.

Сотрудник попросил помощи у своего коллеги, тот согласился на данную авантюру. Они передавали такие данные два раза, и попали в поле зрение оперативников.

Сумма вознаграждений составляла 3 тысячи рублей, а теперь молодым людям придется за полученные деньги расплатиться судимостью – на них завели уголовное дело.

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