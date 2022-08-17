Глава РЭО рассказал участникам фестиваля «Таврида.Арт» о поддержке экопроектов

По словам Буцаева, арт-кластер «Таврида» является центром наиболее креативной российской молодежи. Молодые люди озабочены вопросами экологии и окружающей среды. Участники фестиваля продемонстрировали свой интерес к теме переработки отходов и рассказали, как с помощью простых способов можно дать вторую жизнь отходам. Чистота — дело каждого из жителей России. Гости мероприятия, эковолонтеры дают надежду на то, что в будущем жители нашей страны возьмут за правило модель осознанного потребления, цель которого бережное отношение к планете.