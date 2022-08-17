Нехватка транспортных контейнеров грозит всплеском цен на все товары

Что касается импортозамещения, то на текущий момент собственные мощности позволяют производить в России не более 12 тысяч контейнеров в год. Таким образом, на то, чтобы ликвидировать нехватку, может понадобиться около 30 лет. Особенно сложная ситуация с контейнерами-рефрижераторами, в которых перевозят рыбу с Дальнего Востока в центральную часть страны. Отечественная промышленность таких попросту не выпускает.