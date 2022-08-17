atas.info
ГлавноеВсе новости
Замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкину продлили домашний арест

Замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкину продлили домашний арест

Вчера, 18:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Заместителю министра ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину продлили домашний арест на два месяца по делу о взяточничестве. Информацию предоставили в Судебном департаменте региона.

Напомним, что Нормайкина задержали 18 октября 2021 года за взяточничество – его посадили в следственный изолятор, но в конце года отправили под домашний арест.

В настоящее время арест продлен до 18 октября 2022 года, но под стражу подследственного не отправили – он останется у себя дома. Там ему запрещено заходить в интернет, пользоваться телефонов и общаться с людьми, которые проходят по его уголовному делу.

Стоит отметить, что возможная взятка Нормайкину в 2 млн и 5 тысяч рублей признана самой большой за прошлый год.

Материалы по теме
В Новосибирской области замминистра ЖКХ Нормайкин вышел из СИЗОВ Новосибирске замминистра ЖКХ Нормайкин попался на второй взяткеЭкс-замминистру ЖКХ Нормайкину продлили арест в Новосибирске до апреля 2022 года
#Новости#Александр Кондратьев#Криминал
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21