Этническую банду осудили за фиктивную регистрацию мигрантов в Новосибирске

«Искали собственников жилья, которые соглашались их зарегистрировать там. Сами мигранты в нём не проживали. Принимали фиктивные документы у них знакомые правоохранители отдела по вопросам миграции. На них составлены уголовные дела по статьям 291.2, 290 УК РФ. Их передали в суд в марте этого года», - уточнила пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Татьяна Дмитриева.