Этническую банду осудили за фиктивную регистрацию мигрантов в Новосибирске

На скамье подсудимых оказались двое мужчин и женщина, которые сколотили группировку по содействию в столице Сибири гостям из ближнего зарубежья. Для них главари собирали фиктивные справки – медицинские, по сданным якобы экзаменам. Также помогали в регистрации.
«Искали собственников жилья, которые соглашались их зарегистрировать там. Сами мигранты в нём не проживали. Принимали фиктивные документы у них знакомые правоохранители отдела по вопросам миграции. На них составлены уголовные дела по статьям 291.2, 290 УК РФ. Их передали в суд в марте этого года», - уточнила пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Татьяна Дмитриева.
Суд приговорил мужчин из банды к 2,6 годам условно, женщину к 2 годам условно. Также назначен штраф в 50 000 рублей.