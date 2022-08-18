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Этническую банду осудили за фиктивную регистрацию мигрантов в Новосибирске

Этническую банду осудили за фиктивную регистрацию мигрантов в Новосибирске

Сегодня, 15:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Трем жителям Новосибирска вынесли приговор за организацию незаконной помощи мигрантам. Об этом сообщает СУ СКР региона.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин и женщина, которые сколотили группировку по содействию в столице Сибири гостям из ближнего зарубежья. Для них главари собирали фиктивные справки – медицинские, по сданным якобы экзаменам. Также помогали в регистрации.

«Искали собственников жилья, которые соглашались их зарегистрировать там. Сами мигранты в нём не проживали. Принимали фиктивные документы у них знакомые правоохранители отдела по вопросам миграции. На них составлены уголовные дела по статьям 291.2, 290 УК РФ. Их передали в суд в марте этого года», - уточнила пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Татьяна Дмитриева.

Суд приговорил мужчин из банды к 2,6 годам условно, женщину к 2 годам условно. Также назначен штраф в 50 000 рублей.

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